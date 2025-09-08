Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Borkener Straße /

Coesfeld (ots)

Am 07.09.2025 gegen 00.00 Uhr, kam einer Streifenwagenbesatzung auf der Borkener Straße in Dülmen ein 21-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Coesfeld ohne Licht entgegen. Die Beamten hielten den Fahrer daraufhin an und kontrollierten ihn. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Alkoholgenuss des Fahrers.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 0,7 Promille. Da da der BES zudem deutliche Ausfallerscheinungen zeigte, wurde dem 21-Jährigen eine Blutprobe auf der Polizeiwache in Dülmen entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem bestand für den E-Scooter kein aktueller Versicherungsschutz.

Ein entsprechendes Verfahren leiteten die Polizisten ein.

