POL-COE: Coesfeld, Boschstraße/ Fahrzeug aufgebrochen
Coesfeld (ots)
Zwei Unbekannte haben am Sonntag (07.09.25) drei Firmenfahrzeuge an der Boschstraße aufgebrochen. Zwischen 20.50 Uhr und 21.20 Uhr liegt die Tatzeit. Angaben zum Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.
