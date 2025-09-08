PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Boschstraße/ Fahrzeug aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Zwei Unbekannte haben am Sonntag (07.09.25) drei Firmenfahrzeuge an der Boschstraße aufgebrochen. Zwischen 20.50 Uhr und 21.20 Uhr liegt die Tatzeit. Angaben zum Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 10:47

    POL-COE: Billerbeck, Alstätte/ Mülltonnen brannten

    Coesfeld (ots) - In Alstätte haben am Sonntag (07.09.25) zwei Mülltonnen gebrannt. Das Grundstück ist von der Daruper Straße erreichbar. Aufgefallen ist das Feuer gegen 13.45 Uhr durch einen Zeugen auf einem Motorrad. Durch den Brand wurde ein Auto beschädigt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 10:34

    POL-COE: Lüdinghausen,L835, Ermen / Unfall mit Rollerfahrer

    Coesfeld (ots) - In Lüdinghausen ist es am 07.09.2025, gegen 01.04 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 16-jährigen Rollerfahrer aus Lüdinghausen und einem 44-jährigen Autofahrer aus Nordkirchen gekommen. Der Autofahrer setzte auf der L835 in Lüdinghausen zum Überholvorgang an und übersah dabei den linksabbiegenden (Einmündung Ermen) Rollerfahrer. Es kam zum Zusammenstoß bei dem sich der Rollerfahrer ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 10:26

    POL-COE: Nordkirchen, An der Post / Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Coesfeld (ots) - In Nordkirchen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, am 05.09.2025, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr, den grauen Ford einer 31-jährigen Nordkirchenerin und flüchtete. Das Auto parkte zur Unfallzeit auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes auf der Straße "An der Post". Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren