Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Bergallee/ Fahrradfahrer gestürzt

Coesfeld (ots)

Ein 48-jähriger Fahrradfahrer aus Coesfeld ist am Freitag (05.09.25) an der Bergallee gestürzt. Gegen 22.35 Uhr fuhr er diese in Richtung Coesfeld hinunter. Nach derzeitigem Stand verlor der Mann aufgrund der hohen gefahrenen Geschwindigkeit und des Alkoholkonsums die Kontrolle und stürzte. Einen Helm trug er nicht. Mit einem Rettungswagen kam der schwer verletzte Mann in ein Krankenhaus. Die Unfallstelle war zwischenzeitlich gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell