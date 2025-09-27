PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Trunkenheitsfahrt festgestellt - Führerschein sichergestellt

Kaiserslautern (ots)

Eine Funkstreife hat am frühen Samstagmorgen in der Königstraße eine 22-jährige Autofahrerin im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei der Fahrerin. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Die 22-Jährige wurde daraufhin zur Dienststelle gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Die Frau muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.|pvd

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

