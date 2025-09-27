Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Trunkenheitsfahrt festgestellt - Führerschein sichergestellt
Kaiserslautern (ots)
Eine Funkstreife hat am frühen Samstagmorgen in der Königstraße eine 22-jährige Autofahrerin im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei der Fahrerin. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Die 22-Jährige wurde daraufhin zur Dienststelle gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Die Frau muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.|pvd
