Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich am Donnerstagmittag auf der L503 in Höhe Mölschbach bei einem Alleinunfall verletzt. Der 67-Jährige war mit seiner BMW in Richtung Aschbacherhof unterwegs, als er in einer Rechtskurve vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Er stürzte und zog sich dabei mehrere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst versorgte den Mann vor Ort und brachte ihn dann zur Weiterbehandlung ins Krankenhaus. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro. Die Straße musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Trippstadt unterstütze die Absperrmaßnahmen |elz

