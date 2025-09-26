PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Randalierer in Gewahrsam genommen

Kaiserslautern (ots)

Ein Randalierer in der Fruchthallstraße rief am Donnerstagabend die Polizei auf den Plan. Nach Zeugenaussagen hatte ein 55-jähriger Mann in einem Schnellrestaurant die Kontrolle über sich selbst verloren: Er warf mit Stühlen um sich und schrie herum. Kurz darauf trafen die eingesetzten Beamten den Mann in der Nähe des Restaurants an. Er führte die Halterung eines Straßenschildes, eine zwei Meter lange Eisenstange, mit sich. Erst nach eindringlicher Aufforderung der Polizisten legte der Mann die Stange beiseite; anschließend konnte er zu Boden gebracht und gefesselt werden. Der Randalierer wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

  • 26.09.2025 – 11:44

    POL-PDKL: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich

    Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Ein Motorradfahrer hat sich am Donnerstagmittag auf der L503 in Höhe Mölschbach bei einem Alleinunfall verletzt. Der 67-Jährige war mit seiner BMW in Richtung Aschbacherhof unterwegs, als er in einer Rechtskurve vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Er stürzte und zog sich dabei mehrere ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 11:43

    POL-PDKL: Bus die Vorfahrt genommen

    Kaiserslautern (ots) - In der Pariser Straße ist es am Mittwochvormittag zu einem Unfall gekommen. Bisherigen Ermittlungen zufolge bog ein 84-jähriger Mann mit seinem Pkw aus der Humboldtstraße in die Pariser Straße ein. Dabei übersah er den von links kommenden, bevorrechtigten Bus. Es kam zum Kollision, bei der beide Fahrzeuge leicht beschädigt wurden. Durch den Zusammenstoß konnte sich ein Fahrgast, der im Bus ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 11:39

    POL-PDKL: Autos immer abschließen

    Kaiserslautern (ots) - Unbekannte haben sich in der Nacht zu Donnerstag an mehreren Autos in den Straßen "Sandäcker" und "Sigeloring" zu schaffen gemacht. Zwischen 18 und 7 Uhr durchwühlten sie Pkws und entwendeten diverse Gegenstände wie Sonnenbrillen, Laptop und Bargeld. Bei einem der betroffenen Autos wurde eine Bankkarte entwendet und an einem Zigarettenautomaten eingesetzt. Der Bestohlenen entstand somit ein zusätzlicher Schaden von fast 60 Euro. Alle Wagen waren ...

    mehr
