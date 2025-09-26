Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Randalierer in Gewahrsam genommen

Kaiserslautern (ots)

Ein Randalierer in der Fruchthallstraße rief am Donnerstagabend die Polizei auf den Plan. Nach Zeugenaussagen hatte ein 55-jähriger Mann in einem Schnellrestaurant die Kontrolle über sich selbst verloren: Er warf mit Stühlen um sich und schrie herum. Kurz darauf trafen die eingesetzten Beamten den Mann in der Nähe des Restaurants an. Er führte die Halterung eines Straßenschildes, eine zwei Meter lange Eisenstange, mit sich. Erst nach eindringlicher Aufforderung der Polizisten legte der Mann die Stange beiseite; anschließend konnte er zu Boden gebracht und gefesselt werden. Der Randalierer wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. |elz

