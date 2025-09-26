PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Maroden Reisebus aus dem Verkehr gezogen

POL-PDKL: Maroden Reisebus aus dem Verkehr gezogen
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

A6/Ramstein-Miesenbach (ots)

Ein Pannenfahrzeug ist einer Streife der Autobahnpolizei Kaiserslautern in der Nacht zu Freitag auf der A6 aufgefallen. Der ausländische Reisebus war auf seinem Weg in Richtung Saarbrücken im Bereich des Autobahnkreuzes Landstuhl liegen geblieben. Gegenüber den Polizisten gab der Fahrer an, ein Problem mit der Fahrzeugbatterie zu haben. Ein Abschleppdienst sowie die Autobahnmeisterei wurden hinzugezogen. Allerdings wurden während der Überbrückung der Batterie diverse Mängel an dem Bus entdeckt, so dass er zu einem nahegelegenen Parkplatz geschleppt und die Weiterfahrt vorerst untersagt werden musste.

Am Freitagmorgen rückte dann ein Team der Zentralen Verkehrsdienste, der sogenannte "Schwerverkehrkontrolltrupp", an und schaute sich den Reisebus bei Tageslicht noch einmal genauer an. Dabei entdeckten die Einsatzkräfte neben den bereits in der Nacht gesichteten Mängeln weitere Defekte. Das Fahrzeug wurde deshalb von den Beamten als "verkehrsunsicher" eingestuft und in langsamer Fahrt zu einer Prüfstelle begleitet, wo der Reisebus komplett unter die Lupe genommen wurde.

Hier kamen derart gravierende Mängel zum Vorschein - darunter ein durchgerosteter Hauptrahmen mit teilweisem Abriss, eine defekte Bremse, ein Reifen ohne Luftdruck, ein Notausstieg ohne Funktion, eine ausgeschlagene Lenkung, nicht funktionierende Schutzvorrichtungen, Schäden an der Beleuchtung sowie am Scheibenwischer und noch einiges mehr - dass die Weiterfahrt endgültig untersagt wurde.

Die weiteren Ermittlungen laufen. Auf den Fahrer und den Halter des Busses kommen entsprechende Anzeigen zu. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 11:47

    POL-PDKL: Randalierer in Gewahrsam genommen

    Kaiserslautern (ots) - Ein Randalierer in der Fruchthallstraße rief am Donnerstagabend die Polizei auf den Plan. Nach Zeugenaussagen hatte ein 55-jähriger Mann in einem Schnellrestaurant die Kontrolle über sich selbst verloren: Er warf mit Stühlen um sich und schrie herum. Kurz darauf trafen die eingesetzten Beamten den Mann in der Nähe des Restaurants an. Er führte die Halterung eines Straßenschildes, eine zwei ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 11:44

    POL-PDKL: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich

    Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Ein Motorradfahrer hat sich am Donnerstagmittag auf der L503 in Höhe Mölschbach bei einem Alleinunfall verletzt. Der 67-Jährige war mit seiner BMW in Richtung Aschbacherhof unterwegs, als er in einer Rechtskurve vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Er stürzte und zog sich dabei mehrere ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 11:43

    POL-PDKL: Bus die Vorfahrt genommen

    Kaiserslautern (ots) - In der Pariser Straße ist es am Mittwochvormittag zu einem Unfall gekommen. Bisherigen Ermittlungen zufolge bog ein 84-jähriger Mann mit seinem Pkw aus der Humboldtstraße in die Pariser Straße ein. Dabei übersah er den von links kommenden, bevorrechtigten Bus. Es kam zum Kollision, bei der beide Fahrzeuge leicht beschädigt wurden. Durch den Zusammenstoß konnte sich ein Fahrgast, der im Bus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren