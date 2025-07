Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Lagerraum eines Bekleidungsgeschäfts

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Morgen (14.07.) informierte die Inhaberin eines Bekleidungsgeschäfts an der Hauptstraße die Polizei, nachdem sie gegen 09:30 Uhr einen Einbruch in ihr Ladenlokal in der Fußgängerzone festgestellt hatte.

Der oder die Täter hatten eine rückwärtige Außentür aufgebrochen und gelangten so in das Gebäude. Im Gebäudeinneren brachen sie eine weitere Tür zum Lagerraum des Geschäfts auf, wo sie wiederum Schränke und Schubladen aufbrachen und durchsuchten. Sie entwendeten Bargeld, dessen genauer Betrag bei der Anzeigenaufnahme der Polizei noch nicht feststand. Zuletzt wurde das Bekleidungsgeschäft am Samstag (12.07.) gegen 14:00 Uhr in einem noch ordnungsgemäßen Zustand verlassen.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung durch. Zeugenhinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell