POL-RBK: Leichlingen - Bargeld aus Verkaufsraum gestohlen

Leichlingen (ots)

In der Zeit von Sonntag (13.07.) circa 18:15 Uhr bis Montag (14.07.) circa 06:00 Uhr wurde in den Verkaufsraum eines landwirtschaftlichen Betriebes in Stöcken eingebrochen.

Der oder die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt ins Innere des Gebäudes, indem sie eine Nebeneingangstür aufbrachen. Anschließend entwendeten sie einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung an der Tatörtlichkeit durch. Wer etwas Verdächtiges im Umfeld des Tatortes beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 2 in Bergisch Gladbach zu melden. (th)

