Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Bilanz zu kreisweiten Geschwindigkeitskontrollen am gestrigen Sonntag

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Gestern (13.07.) führte die Verkehrsdienstgruppe der Polizei Rhein-Berg kreisweite Geschwindigkeitskontrollen durch.

In Wermelskirchen-Kreckersweg stellten die Beamten dabei insgesamt 17 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Neben elf Pkw-Fahrenden (davon zwei im Bußgeldbereich und neun im Verwarngeldbereich) waren auch sechs Motorradfahrende (vier im Bußgeldbereich und zwei im Verwarngeldbereich) zu schnell unterwegs. Bei erlaubten 50 km/h wurden beispielsweise ein Kradfahrer aus Remscheid mit 113 km/h und ein Pkw-Fahrer aus Köln mit 77 km/h (jeweils nach Toleranzabzug) gemessen.

In Odenthal-Landwehr wurden sechs Pkw-Fahrende und ein Motorradfahrer mit einer zu schnellen Geschwindigkeit gemessen. Gegen zwei der Pkw-Fahrenden wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die restlichen vier Pkw-Fahrenden befanden sich, ebenso wie der Motorradfahrer, im Verwarngeldbereich.

In Kürten-Laudenberg hielten die Polizisten drei Pkw und ein Motorrad an, dessen Fahrer zu schnell unterwegs waren. Der Motorradfahrer aus Remscheid war bei erlaubten 70 km/h mit 107 km/h (nach Toleranzabzug) unterwegs.

Zusätzlich wurden an einer weiteren Messstelle in Kürten-Junkermühle an der Wipperfürther Straße 75 weitere Verstöße im Verwarngeldbereich (davon 30 begangen durch Motorradfahrende) und 50 Verstöße im Bußgeldbereich (davon 38 begangen durch Motorradfahrende) festgestellt. In sechs Fällen wird dies ein Fahrverbot nach sich ziehen.

Überhöhte Geschwindigkeit zählt zu den Hauptunfallursachen für schwere Verkehrsunfälle. Ziel der regelmäßig durchgeführten Kontrollen im Rheinisch-Bergischen Kreis ist es daher, Einfluss auf das Verhalten von Verkehrsteilnehmenden zu nehmen und somit Unfälle zu vermeiden, bzw. deren Folgen zu minimieren. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell