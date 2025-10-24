Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher kam es im Zeitraum vom 21.10.25, circa 19:30 Uhr bis 22.10.25, circa 08:00 Uhr in der Salierstraße in Speyer.

Hierbei wurde ein grauer PKW der Marke Audi, welcher am Fahrbahnrand geparkt war, an der linken Fahrzeugseite beschädigt.

Zeugen gesucht:

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unfallverursachenden PKW geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell