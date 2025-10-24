PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher kam es im Zeitraum vom 21.10.25, circa 19:30 Uhr bis 22.10.25, circa 08:00 Uhr in der Salierstraße in Speyer.

Hierbei wurde ein grauer PKW der Marke Audi, welcher am Fahrbahnrand geparkt war, an der linken Fahrzeugseite beschädigt.

Zeugen gesucht:

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unfallverursachenden PKW geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 11:28

    POL-PDLU: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

    Speyer (ots) - Am 22.10.2025 gegen 16:15 Uhr wurde in der Landauer Straße in Speyer ein 29- jähriger E-Scooter Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass am Fahrzeug ein veraltetes, blaues Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2024 angebracht war und somit kein aktueller Versicherungsschutz bestand. Ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 11:26

    POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher kam es am 29.09.2025. zwischen 10:00 Uhr und 15:15 Uhr Uhr in der Draisstraße in Speyer. Hierbei wurde ein grauer PKW der Marke Nissan, welcher am Fahrbahnrand geparkt war, am linken Fahrzeugheck beschädigt. Zeugen gesucht: Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unfallverursachenden PKW geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 11:26

    POL-PDLU: Verdacht einer Fahrt unter Drogen-/Medikamenteneinfluss

    Speyer (ots) - Ein Strafverfahren wegen des Verdachts einer Trunkenheit im Verkehr wurde am Mittwochnachmittag gegen einen 37-Jährigen eingeleitet. Nachdem der Mann aus Speyer gegen 16:25 Uhr auf den Bauhausparkplatz fuhr und dort parkte, wurde er von einem Zeugen dabei beobachtet, wie er aus seinem PKW fiel. Da sich bei einer anschließenden Polizeikontrolle Hinweise auf einen Drogen- oder Medikamentenkonsum ergaben, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren