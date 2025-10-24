Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kleinniedesheim - versuchter Betrug durch Dachhaie

Kleinniedesheim (ots)

Am 23.10.2025 gegen 15:00 Uhr klingelten drei Unbekannte ohne Vorankündigung bei einem Anwohner in der Gartenstraße in Kleinniedesheim und offerierten ein Angebot die Dachrinne des Wohnanwesens zu erneuern. Trotz Ablehnung führten die Unbekannten Arbeiten an der Dachrinne aus. Am Ende der vermeintlichen Dienstleistung stand eine offene Geldforderung im Raum. Nach vehementer Ablehnung der Auszahlung verließen die drei Männer das Anwesen.

Sogenannte Dachhaie klingeln an der Haustür und bieten vermeintliche Reparaturarbeiten an, oft ohne Vorankündigung.

Sie überrumpeln oft ältere Menschen mit einem angeblichen Schaden an dem Dach und fordern sofortige Zahlungen oder versuchen schnellstmöglich Verträge abzuschließen, häufig ohne ausführliche Angebote oder Referenzen.

Solche Angebote sind oftmals unseriös und können Hausbesitzer schnell in eine finanzielle Notlage bringen.

Es wird empfohlen auf derartige Angebote zu verzichten und im Zweifelsfall immer zweimalig nachzukontrollieren.

Haben Sie gerade im Bereich Kleinniedesheim etwas Ungewöhnliches beobachtet oder liegt der Verdacht vor, dass in Ihrem Umfeld ein solcher Betrugsfall aktuell stattfinden könnte? Dann setzten Sie sich bitte umgehend telefonisch oder per E-Mail mit der Polizeiinspektion Frankenthal in Verbindung (Tel.-Nr.: 06233/313-0, E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de).

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell