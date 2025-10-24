PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei Mädchen gemeinsam auf E-Scooter unterwegs - Eltern unwissend

Altrip (ots)

Am Donnerstagabend (23.10.25) gegen 18:15 Uhr kontrollierte die Polizei zwei Mädchen in der Berliner Straße, welche gemeinsam auf einem E-Scooter fuhren. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass beide Mädchen unter 14 Jahre alt waren sowie der E-Scooter keinen gültigen Versicherungsschutz besitzt. Die Eltern der Mädchen wurden informiert sowie die Weiterfahrt untersagt. Den Eltern war nicht bewusst, dass ein E-Scooter nur alleine, ab 14 Jahren und mit einer gültigen Versicherung bewegt werden darf.

E-Scooter sind gerade in Städten ein beliebtes Fortbewegungsmittel. Viele kennen die Regeln zur Nutzung eines E-Scooters jedoch nicht. Beachten Sie daher die Hinweise Ihrer Polizei für eine sichere Fahrt mit dem E-Scooter:

   -Fahrer müssen mindestens 14 Jahre alt sein. Ein Führerschein ist 
nicht erforderlich. Allerdings sollten Einsteiger das Fahren mit dem 
E-Scooter an einem Ort mit wenig oder keinem Straßenverkehr üben. 
-Ein E-Scooter darf bauartbedingt nur 20 Stundenkilometer schnell 
fahren. -Für den E-Scooter muss eine gültige Betriebserlaubnis 
vorliegen. Eine Haftpflicht sowie ein Versicherungskennzeichen sind 
Pflicht. -E-Scooter sind nur für eine Person ausgelegt. Die Mitnahme 
von Personen ist daher verboten. -E-Scooter müssen einen Radweg, 
einen Schutzstreifen oder einen Radfahrstreifen benutzen, wenn dieser
vorhanden ist. Ansonsten müssen sie auf die Straße ausweichen. 
Gehwege und Fußgängerzonen sind tabu! -Während der Fahrt mit einem 
E-Scooter ist die Benutzung eines Smartphones verboten. -Beim Thema 
Alkohol gelten die gleichen Grenzwerte wie bei Autofahrern. Es darf 
nicht unter Drogeneinfluss gefahren werden.

Bitte beachten Sie die Regeln, damit alle sicher an ihrem Ziel ankommen. Weitere Informationen zum Thema finden Sie hier: BMDV - Elektrokleinstfahrzeuge - Fragen und Antworten (bund.de)

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

