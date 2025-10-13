Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrollen

Bausendorf (ots)

Am 12.10.2025 führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich verstärkte Kontrollen im Bereich der Ortslage von Bausendorf durch.

So wurden in der Ortslage von Bausendorf insgesamt sechs Fahrzeugführer kontrolliert und gemäß den Bestimmungen des Bußgeldkatalogs geahndet, welche gegen das Durchfahrtsverbotsschild Zeichen 250 im Bereich der Baustelle der B 49 verstoßen hatten.

