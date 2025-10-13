PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrollen

Bausendorf (ots)

Am 12.10.2025 führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich verstärkte Kontrollen im Bereich der Ortslage von Bausendorf durch.

So wurden in der Ortslage von Bausendorf insgesamt sechs Fahrzeugführer kontrolliert und gemäß den Bestimmungen des Bußgeldkatalogs geahndet, welche gegen das Durchfahrtsverbotsschild Zeichen 250 im Bereich der Baustelle der B 49 verstoßen hatten.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

