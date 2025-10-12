PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Mutwillige Störung von Telekommunikationseinrichtungen

Traben-Trarbach OT: Wolf (ots)

In der Nacht vom 10.10.25 auf den 11.10.25 kam es in Traben-Trarbach (Ortsteil Wolf) zu mehreren Sachbeschädigungen an Wohnhäusern in der Wedenhofstraße. Hierbei schnitten unbekannte Täter die außen an der Hausfassade liegenden Internetkabel durch.

Weitere Geschädigte oder Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zell zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell

Telefon: 06542-9867-0
E-Mail: pizell@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/PDWittlich

