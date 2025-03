Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ohne Fahrerlaubnis und mit Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Kandel (ots)

Am Montagmorgen gegen 11:30 Uhr wurde durch die Polizei eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Bismarckstraße in Kandel durchgeführt. Durch den 35-Jährigen Fahrer wurde eine abgelaufene ausländische Fahrerlaubnis eines abgelaufenen Führerscheins im Rahmen der Kontrolle vorgelegt. Da somit keine gültige Fahrerlaubnis bestand, ergab sich der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Weiter waren bei dem Fahrer Anzeichen für Drogenkonsum durch die Polizei festzustellen. Zusätzlich dazu konnte noch bei dem 22-Jährigen Beifahrer ein verbotenes Messer aufgefunden werden, welches durch die Polizei sichergestellt wurde. Gegen den Fahrer und den Beifahrer wurden die entsprechenden Verfahren eingeleitet.

