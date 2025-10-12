PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Seiwerath (ots)

Am Morgen des 08.10.2025 kam es gegen 06:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der L 32 zwischen Dürrbach und Seiwerath. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr aus Richtung Seiwerath kommend in Richtung Neustraßburg. Da das Fahrzeug teilweise auf der Fahrbahn des Gegenverkehrs fuhr, musste dieser ausweichen. Das entgegenkommende Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Dadurch entstand Sachschaden an dem Fahrzeug. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich dabei um ein größeres Fahrzeug handeln. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder Fahrer geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Telefon: 06551 942 0
E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

