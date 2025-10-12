PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrolle

Wittlich (ots)

Am Samstag, den 11.10.2025 zwischen 11:55 Uhr - 12:30 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Wittlich Verkehrskontrollen im Bereich der L53 zwischen Wittlich und Wengerohr durch. Die Verkehrskontrolle fand im Rahmen der europaweiten Kontrollwoche unter dem Motto "Focus on the road" ("Konzentrieren Sie sich auf die Straße") statt. Hierbei wird ein besonderes Augenmerk auf ablenkende Elektronikartikel gelegt, welche von Fahrzeugführern während der Fahrt benutzt werden. Hierzu zählen u.a. das Handy und der Laptop. Erfreulicherweise konnten im Kontrollzeitraum keine Beanstandungen festgestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich
Christian Köb, PHK
Telefon: 06571-926-0
https://s.rlp.de/PIWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

