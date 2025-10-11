PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wascheid (ots)

Am 09.10.2025 gegen 20:55 Uhr ereignete sich kurz vor dem Ortseingang Wascheid aus der Ortschaft Gondenbrett kommend eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei verließ ein bislang unbekannter PKW die Ortschaft Wascheid und befand sich in einem Kurvenbereich soweit mittig auf der Fahrbahn, dass eine in entgegengesetzter Richtung fahrende Verkehrsteilnehmerin mit ihrem roten Pkw Audi Kombi nach rechts ausweichen musste und mit der dort befindlichen Leitplanke kollidierte. Der unfallverursachende PKW entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinter dem unfallverursachendem PKW befand sich noch ein weiterer PKW, welcher als Zeuge nicht mehr festgestellt werden konnte.

Dieser Zeuge sowie weitere mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Tel. 06551/9420-
pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

