Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Senior schiebt Autos auf Parkplatz zusammen

Bremerhaven (ots)

Auf dem Parkplatz eines großen Verbrauchermarktes im Bereich Rotersand in Bremerhaven verursachte gestern Mittag, 11. September, gegen 12.20 Uhr, ein älterer Mann einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Der Senior wollte seinen BMW rückwärts an der Hauswand parken. Jedoch schätzte er den Abstand falsch ein und fuhr gegen die Wand des Marktes. In der unmittelbaren Folge bewegte der 85-jährige Bremerhavener sein Fahrzeug vorwärts und rammte ein gegenüberparkendes Fahrzeug. Dieses wiederum wurde auf ein weiteres geschoben. Zu guter Letzt beendete ein Baum diese Unfallserie. Der Unfallfahrer blieb unverletzt. Allerdings wird der Sachschaden auf einen mittleren fünfstelligen Wert geschätzt. Die Polizei ermittelt nun die genauen Umstände des Vorfalls.

