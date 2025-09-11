PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Achtung, Schiffsfans: Drohnennutzung im Hafen verboten!

Bremerhaven (ots)

Aktuell wird in einer Bremerhavener Werft ein besonders großes Kreuzfahrtschiff ausgerüstet. Dieser Umstand hat bereits in den ersten Tagen eine Vielzahl von Schaulustigen angelockt. In diesem Zusammenhang weist die Polizei Bremerhaven darauf hin, dass die Nutzung von Drohnen im Überseehafengebiet aufgrund von Einschränkungen durch die Luftverkehrs-Ordnung nahezu an allen Orten rund um die Uhr verboten ist. Informationen hierzu bietet die Digitale Plattform Unbemannte Luftfahrt (DIPUL, www.dipul.de). Die Polizei wird beim Feststellen von Drohnen konsequent einschreiten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Telefon: 0471 953-1404
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 13:45

    POL-Bremerhaven: Technischer Defekt löst Parzellenbrand aus

    Bremerhaven (ots) - Ein Parzellenbrand in Buschkämpen war der in der Nacht zu Montag, 8. September, gegen 0.38 Uhr, gemeldet worden. Trotz des raschen Eintreffens der Feuerwehr Bremerhaven brannte die Parzelle komplett nieder (siehe hierzu die Pressemitteilung der Feuerwehr Bremerhaven). Die Polizei beschlagnahmte in der Nacht den Brandort. Umfangreiche Ermittlungen der Polizei Bremerhaven haben nun ergeben, dass ein ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 13:22

    POL-Bremerhaven: Lkw-Fahrer beschädigt Parktor in Speckenbüttel

    Bremerhaven (ots) - Die Polizei ermittelt in einem Fall von Verkehrsunfallflucht gegen einen Lkw-Fahrer. Dieser hatte am Dienstag, 9. September, ein historisches Bauwerk an der Parkstraße in Bremerhaven touchiert und war danach weggefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Gegen 11.45 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Polizei: Ein Lastwagen habe soeben beim ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 11:58

    POL-Bremerhaven: Geplantes Schäferstündchen endet in Polizeikontrolle

    Bremerhaven (ots) - Einer aufmerksamen Polizeistreife war in Bremerhaven-Mitte in der Nacht zum 10. September gegen 2.20 Uhr auf dem Theodor-Heuss-Platz ein Wagen aufgefallen, der dort aufgrund der Beschilderung nicht hätte einfahren dürfen. Die Polizisten entschlossen sich daraufhin zu einer Kontrolle. Das Fahrzeug war mit zwei Personen besetzt, welche sich offenbar ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren