Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Achtung, Schiffsfans: Drohnennutzung im Hafen verboten!

Bremerhaven (ots)

Aktuell wird in einer Bremerhavener Werft ein besonders großes Kreuzfahrtschiff ausgerüstet. Dieser Umstand hat bereits in den ersten Tagen eine Vielzahl von Schaulustigen angelockt. In diesem Zusammenhang weist die Polizei Bremerhaven darauf hin, dass die Nutzung von Drohnen im Überseehafengebiet aufgrund von Einschränkungen durch die Luftverkehrs-Ordnung nahezu an allen Orten rund um die Uhr verboten ist. Informationen hierzu bietet die Digitale Plattform Unbemannte Luftfahrt (DIPUL, www.dipul.de). Die Polizei wird beim Feststellen von Drohnen konsequent einschreiten.

