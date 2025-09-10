Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Lkw-Fahrer beschädigt Parktor in Speckenbüttel

Bremerhaven (ots)

Die Polizei ermittelt in einem Fall von Verkehrsunfallflucht gegen einen Lkw-Fahrer. Dieser hatte am Dienstag, 9. September, ein historisches Bauwerk an der Parkstraße in Bremerhaven touchiert und war danach weggefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Gegen 11.45 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Polizei: Ein Lastwagen habe soeben beim Durchfahren des sogenannten Parktors im Speckenbütteler Park das Bauwerk mit dem Dach des Wagens beschädigt. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der verursachende Lastwagenfahrer wohl noch am Parktor. Als die Beamten Augenblicke später dort eintrafen, hatte sich der Lkw-Fahrer aus dem Staub gemacht. Dank der Zeugenhinweise waren Kennzeichen, Aussehen und Fahrtrichtung des Lastwagens bekannt, sodass die Einsatzkräfte das Fahrzeug kurz darauf im Bereich Grauwallring antrafen. Der 33-jährige Fahrer gab den Beamten gegenüber an, dass er die Kollision nach bemerkt habe, jedoch davon ausgegangen sei, dass sich der Chef seiner Spedition um die Kommunikation mit der Polizei kümmern würde - und war weitergefahren. Die Beamten dokumentierten die Schäden an Lkw und Parktor und fertigten eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den Fahrer. Die Schadenshöhe am Bauwerk muss nun von Fachleuten ermittelt werden.

