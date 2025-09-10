POL-Bremerhaven: Technischer Defekt löst Parzellenbrand aus

Bremerhaven (ots) - Die Polizei ermittelt in einem Fall von Verkehrsunfallflucht gegen einen Lkw-Fahrer. Dieser hatte am Dienstag, 9. September, ein historisches Bauwerk an der Parkstraße in Bremerhaven touchiert und war danach weggefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Gegen 11.45 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Polizei: Ein Lastwagen habe soeben beim ...

