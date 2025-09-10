POL-Bremerhaven: Technischer Defekt löst Parzellenbrand aus
Bremerhaven (ots)
Ein Parzellenbrand in Buschkämpen war der in der Nacht zu Montag, 8. September, gegen 0.38 Uhr, gemeldet worden. Trotz des raschen Eintreffens der Feuerwehr Bremerhaven brannte die Parzelle komplett nieder (siehe hierzu die Pressemitteilung der Feuerwehr Bremerhaven). Die Polizei beschlagnahmte in der Nacht den Brandort. Umfangreiche Ermittlungen der Polizei Bremerhaven haben nun ergeben, dass ein technischer Defekt ursächlich für den Brand war.
