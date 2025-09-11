Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Entlaufene Kühe sorgen für Polizeieinsatz

Bremerhaven (ots)

Ein aufmerksamer Anrufer meldete über den Notruf der Polizei am frühen Mittwochmorgen, 10.September, gegen 4.50 Uhr, in Bremerhaven-Weddewarden eine Kuh auf dem Gehweg der Wurster Straße. Die eingesetzten Beamten stellten tatsächlich das Rind auf dem Gehweg fest. Schnell ließ sich die Weide ermitteln, von welcher das Tier entwichen war. Während die Beamten damit beschäftigt waren die Kuh zurückzutreiben, brachen noch drei weitere aus. Mit Hilfe des in der Zwischenzeit verständigten Bauern konnten alle Tiere wieder unbeschadet auf die Weide getrieben und der Zaun gegen einen erneuten Ausbruch gesichert werden.

