Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Vermisster 73-Jähriger aus Tuttlingen wohlbehalten angetroffen - Nachtragsmeldung (03.10.2025)

Tuttlingen (ots)

Der seit dem 02.10.2025 vermisste 73-Jährige aus Tuttlingen konnte heute gegen 12.30 Uhr wohlbehalten angetroffen werden.

Medien, die das Foto des Vermissten veröffentlicht haben, werden gebeten, dieses zu löschen.

