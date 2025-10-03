POL-KN: Vermisster 73-Jähriger aus Tuttlingen wohlbehalten angetroffen - Nachtragsmeldung (03.10.2025)
Tuttlingen (ots)
Der seit dem 02.10.2025 vermisste 73-Jährige aus Tuttlingen konnte heute gegen 12.30 Uhr wohlbehalten angetroffen werden.
Medien, die das Foto des Vermissten veröffentlicht haben, werden gebeten, dieses zu löschen.
