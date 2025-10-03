Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen/Landkreis Tuttlingen) Schwerer Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer (03.10.2025)

Konstanz (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 02.10.2025 gegen 17:40 Uhr auf der B14 in Tuttlingen. Ein 72-Jähriger befuhr mit seinem Motorrad die B14 von Emmingen-Liptingen in Richtung Tuttlingen und fiel Zeugen nach der Abzweigung zur Stockacher Straße zunächst durch eine unsichere Fahrweise auf. Im weiteren Fahrverlauf kam er nach rechts auf das Bankett, touchierte die dortige Leitplanke und stürzte. Hierbei verletzte er sich schwer und wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Die B14 musste zur Unfallaufnahme kurze Zeit voll gesperrt werden.

