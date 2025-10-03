POL-KN: (Tuttlingen/Landkreis Tuttlingen) Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person (03.10.2015)
Konstanz (ots)
Seit Donnerstag, 02.10.2025, wird ein 73-jähriger Mann aus Tuttlingen vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Öffentlichkeitsfahndung ist unter https://t1p.de/dyjdh eingestellt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen (07461/9410) entgegen.
