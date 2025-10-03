PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen/Landkreis Tuttlingen) Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person (03.10.2015)

Konstanz (ots)

Seit Donnerstag, 02.10.2025, wird ein 73-jähriger Mann aus Tuttlingen vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Öffentlichkeitsfahndung ist unter https://t1p.de/dyjdh eingestellt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen (07461/9410) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
EPHK Thorsten Kölling
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz

