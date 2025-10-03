POL-KN: (Tuttlingen/Landkreis Tuttlingen) Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person (03.10.2015)

Konstanz (ots) - Eine Seniorin hat am Mittwoch (01.10.25) gegen 15 Uhr nach einem Schockanruf Bargeld und Schmuck an einen Betrüger übergeben. Die Frau erhielt einen Anruf einer anonymen Nummer bei der eine angebliche Polizeibeamtin der Seniorin weiß machte, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und sich deshalb in Haft befinde. Um diese abzuwenden, sei die Zahlung einer Kaution erforderlich. ...

