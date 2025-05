LPI-GTH: Ins Schleudern gekommen und verletzt

Ingersleben (ots) - Am gestrigen Abend kam es zwischen 18:00 Uhr und 18:45 Uhr zu einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Mühlgasse, in Ingersleben. Nachdem der Täter im hinteren Teil des Hauses ein Fenster einschlug, verschaffte er sich Zutritt in den Wohnbereich und durchsuchte sämtliche Räume. Hierbei konnte er 16000 Euro erbeuten und in unbekannte Richtung flüchten. Wer hat im Tatzeitraum ...

