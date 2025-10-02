PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz
Litzelstetten) - Unfall zwischen Auto und Bagger, eine Person schwer verletzt

Konstanz / Litzelstetten (ots)

Am Donnerstagmorgen (02.10.25) hat sich auf der Landstraße 219 ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person ereignet. Ein 36-jähriger VW-Fahrer war gegen 7:50 Uhr von Oberdorf in Richtng Litzelstetten unterwegs. Weil er, nach ersten Ermittlungen, von der Sonne geblendet war, fuhr er ungebremst auf einen vor ihm fahrenden 46-jährigen Bagger-Fahrer auf. Durch die Wucht wurde der Passat stark beschädigt. Rettungsdienst und Feuerwehr befreiten den 36-Jährigen aus dem Autowrack. Er erlitt schwere aber keine lebensgefährlichen Verletzungen und kam zur stationären Aufnahme ins Klinikum. Am Auto entstand ein Totalschaden. Der Baggerfahrer blieb unverletzt, am Bagger selbst entstand geringer Sachschaden.

Das könnte Sie auch interessieren