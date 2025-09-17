PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Räuberischer Diebstahl - Polizei nahm 24-jährigen Tatverdächtigen fest

Bonn (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl in der Bonner Innenstadt nahm die Polizei am Dienstagabend einen Tatverdächtigen fest.

Gegen 18:30 Uhr entwendete der zunächst unbekannte Mann Waren aus einem Sportgeschäft in der Bonner Innenstadt. Als er beim Verlassen des Geschäftes von einem Ladendetektiv angesprochen wurde, zog der Verdächtige nach dem vorliegenden Ermittlungsstand ein Messer und drohte damit. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute aus dem Geschäft.

Im Rahmen der durch die alarmierte Bonner Polizei umgehend eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen konnte der 24-jährige Tatverdächtige noch am Abend festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht werden.

Das Kriminalkommissariat 15 übernahm die weiteren Ermittlungen. Der Festgenommene soll im Laufe des Mittwochs einem Haftrichter vorgeführt werden.

