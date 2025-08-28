PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Sonntag (10.08.2025) bis Sonntag (24.08.2025) versucht in ein Einfamilienhaus an der Uhlbacher Straße einzubrechen. Die Täter versuchten ein Fenster im Erdgeschoss aufzuhebeln, scheiterten aber. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

  • 27.08.2025 – 15:26

    POL-S: Gartenhütte in Brand geraten - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Wangen (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache ist am Dienstag (26.08.2025) eine Gartenhütte auf einem Flurstück im "Im Schleifrain" in Brand geraten. Ein Zeuge bemerkte gegen 13.40 Uhr eine Rauchsäule und wählte den Notruf. Bis die Einsatzkräfte eintrafen war das Feuer bereits auf angrenzende Bäume übergegangen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Gartenhütte war komplett abgebrannt, es entstand ein ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 13:25

    POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Ost (ots) - Unbekannte sind am Dienstag (26.08.2025) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhaus an der Seeburger Straße eingebrochen. Die Diebe hebelten zwischen 09.30 Uhr und 17.00 Uhr die Wohnungstür auf. Sie stahlen Schmuck, eine Spielekonsole und eine Taschenlampe. Insgesamt beläuft sich der Wert des Stehlguts auf rund 1.100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49971189905778 bei der ...

    mehr
