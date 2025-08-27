Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gartenhütte in Brand geraten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Dienstag (26.08.2025) eine Gartenhütte auf einem Flurstück im "Im Schleifrain" in Brand geraten. Ein Zeuge bemerkte gegen 13.40 Uhr eine Rauchsäule und wählte den Notruf. Bis die Einsatzkräfte eintrafen war das Feuer bereits auf angrenzende Bäume übergegangen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Gartenhütte war komplett abgebrannt, es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 2000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell