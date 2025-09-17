Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Ippendorf: Einbruch in Einfamilienhaus - Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Dienstag (16.09.2025) in Bonn-Ippendorf bittet das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei um Hinweise.

Durch das Aufhebeln der Terrassentür drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 21:50 Uhr in das Reihenhaus auf der Ippendorfer Allee ein und durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen. Nach den ersten Feststellungen erbeuteten die Einbrecher Schmuck und entfernten sich unerkannt vom Tatort.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

