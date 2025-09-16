POL-BN: Bad Honnef-Aegidienberg: Versuchter Raub auf Supermarkt - Unbekannter zeigte Messer
Bonn (ots)
Nach einem versuchten Raub auf einen Supermarkt in Bad Honnef-Aegidienberg am Montagabend (15.09.2025) ermittelt die Bonner Kriminalpolizei und bittet um Hinweise möglicher Zeugen.
Nach dem derzeitigen Sachstand betrat ein noch unbekannter Mann zur Tatzeit, gegen 20:35 Uhr, das Geschäft auf der Rottbitzer Straße. Im Kassenbereich forderte der Täter unter Vorzeigen eines Messers die Herausgabe von Tabakwaren. Noch bevor die Kassiererin die geforderte Ware herausgeben konnte, verließ der Mann das Geschäft und flüchtete in unbekannte Richtung.
Eine durch die alarmierte Polizei eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht zur Feststellung des Verdächtigen. Dieser soll laut den derzeit vorliegenden Angaben einen Bart getragen haben und mit einer dunklen Kappe und einer dunklen Steppjacke bekleidet gewesen sein.
Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise möglicher Zeugen zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem geschilderten Geschehen nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.
