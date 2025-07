POL-PDNR: Aktualisierung: Vermisstensuche im Bereich Alsdorf/Schutzbach/Steineroth - Person wohlbehalten angetroffen

Horhausen / Güllesheim (ots) - In der Nacht vom 12.07.2025 auf den 13.07.2025, zwischen ca. 01:45 Uhr und 02:20 Uhr kam es in den Ortslagen Horhausen und Güllesheim zu (bislang) fünf Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen und einer Sachbeschädigung an einem rückwärtigen Schaufenster einer Postfiliale. Die Taten ereigneten sich in den Straßen `In der Hohl, Tannenstraße und Rheinstraße in Horhausen sowie in ...

