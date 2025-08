POL-ST: Steinfurt, Diebstahl aus Kfz

Ibbenbüren (ots) - In der Zeit von Freitag (01.08.), 20.00 Uhr bis Samstag (02.08.), 07.30 Uhr haben sich Unbekannte Zugang zu einem BMW verschafft. Der Wagen war an der Straße An der Blankenburg, in der Nähe der Straße Im Venn geparkt. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, ist noch unklar. Sie entwendeten ein Portemonnaie, in dem sich neben einer geringen dreistelligen Bargeldsumme diverse Karten befanden. Die ...

mehr