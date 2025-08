Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Terrassentür aufgehebelt

Emsdetten (ots)

In der Zeit von Freitag (01.08.), 22.00 Uhr bis Samstag (02.08.), 09.00 Uhr sind unbekannte Täter gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung eines Zweiparteienhauses am Südring eingebrochen.

Sie haben eine Terrassentür aufgehebelt und sind so in die Wohnung gelangt. Aus der Wohnung wurden Bargeld und zwei Laptops entwendet.

Die Polizei ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen. Wer Angaben machen kann, wird gebeten die Polizei Emsdetten unter 02572/9306-4415 zu kontaktieren.

