POL-ST: Ochtrup, Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Lengerich (ots) - Am Mittwochmittag (30.07.) sind Polizei und Feuerwehr gegen 12.15 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Ringeler Straße, Höhe Hans-Sachs-Straße gerufen worden. Bei Eintreffen der Beamten stieg Rauch aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss. Die Feuerwehr war bereits dabei den Brand zu löschen. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr ...

mehr