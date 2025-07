Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfall mit Rehwild, Eine verletzte Person

Steinfurt (ots)

Am Donnerstagmorgen (31.07.) ist es gegen kurz vor 07.00 Uhr auf der Straße Hollich, Höhe Hausnummer 2, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rehwild und einem Auto gekommen.

Eine 46-Jährige aus Rheine ist mit ihrem Hyundai die Straße Hollich in Fahrtrichtung Hollicher Mühle gefahren. Nach ersten Erkenntnissen ist von rechts aus dem Maisfeld ein Rehwild auf die Fahrbahn gesprungen. Die 46-Jährige konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit dem Tier. Zeitgleich verriss sie das Lenkrad und kam von der Fahrbahn ab.

Das Fahrzeug kam in einem Graben am angrenzenden Maisfeld zum Stehen. Bei diesem Unfall wurde die Rheinenserin leicht verletzt und ein Rettungswagen hat sie in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang noch mal daraufhin, morgens und abends besonders aufmerksam und mit angepasster Geschwindigkeit auf den Landstraßen im Kreis zu fahren. Wenn plötzlich Wild auf der Straße steht, können folgende Handlungsempfehlungen eine Kollision mit dem Tier vermeiden: - Lenkrad festhalten, abbremsen, gegebenenfalls abblenden und die Hupe betätigen. - Fahrtrichtung unbedingt beibehalten und auf keinen Fall ausweichen. - Sollte es zu einer Kollision gekommen sein, unbedingt die Polizei hinzuziehen, dazu besteht eine gesetzliche Verpflichtung. Auch dann, wenn das Tier weggelaufen ist. Das Tier hat garantiert Verletzungen und ein Jagdausübungsberechtigter wird sich auf die Suche nach dem Tier machen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell