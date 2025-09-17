Polizei Bonn

POL-BN: Abschlussbilanz Pützchens Markt 2025

Bonn (ots)

Am letzten Markttag der Großkirmes Pützchens Markt war das Festgelände am Dienstag (16.09.2025) gegen Abend gut besucht.

Traditionell endete das Volksfest, das in diesem Jahr nach Schätzungen des Veranstalters von rund 950.000 Menschen besucht wurde, am Abend mit einem Höhenfeuerwerk.

Der Abschlusstag verlief aus polizeilicher Sicht weitestgehend ruhig.

Gegen 22:45 Uhr wurde bei der Kontrolle und Durchsuchung eines polizeibekannten 18-Jährigen ein Schlagring aufgefunden. Der Heranwachsende erhielt einen Platzverweis und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

"Nach dem einsatzintensiven Freitag sind die übrigen Markttage aus Sicht der Polizei überwiegend friedlich und ruhig verlaufen. Die starke und deutlich sichtbare Präsenz, das frühzeitige und konsequente Einschreiten und die niederschwelligen Kontrollen haben dazu beigetragen, dass die 656. Ausgabe von Pützchens Markt ein friedliches und sicheres Volksfest war", betonte Einsatzleiter Erster Polizeihauptkommissar Ronny Differding.

Auf dem Veranstaltungsgelände überprüfte die Polizei an den fünf Marktagen insgesamt 1.051 Personen. Bei den Kontrollen durchsuchten die Einsatzkräfte 588 Personen bzw. 164 Taschen, Rucksäcke und andere Sachen.

Gegen insgesamt 113 Personen wurden Platzverweise ausgesprochen. In sieben Fällen mussten Personen in Gewahrsam genommen werden, weil sie entweder stark alkoholisiert oder einem zuvor ausgesprochenen Platzverweis nicht nachgekommen waren.

Im gesamten Einsatzverlauf wurden 48 Ermittlungsverfahren eingeleitet. In der Hauptsache wegen Körperverletzungsdelikten (21) und Diebstahlsdelikten(6).

Hinweis:

Die in dieser vorläufigen Einsatzbilanz dargestellte Anzahl der Strafanzeigen kann sich noch verändern. Die Zahl steht unter dem Vorbehalt, dass noch weitere Anzeigen bei der Bonner Polizei eingehen, beziehungsweise Delikte im Zuge der Ermittlungen anders eingeordnet werden müssen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell