Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) Radfahrerin verletzt sich bei Unfall (01.10.2025)

Donaueschingen (ots)

An der Einmündung der Stadion- und Humboldtstraße hat sich am Mittwoch eine Radfahrerin bei einem Unfall leichtverletzt. Auf dem Radweg kreuzte die 57-Jährige die Humboldstraße, an deren Einmündung ein Ford-Fahrer stand. Der 48-Jährige setzte seinen Wagen zu früh wieder in Bewegung, so dass er das Heck der querenden Radfahrerin traf. Durch den Zusammenstoß fiel die Frau auf die Straße und verletzte sich leicht. Eine medizinische Versorgung an der Unfallstelle war nicht notwendig. Es entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell