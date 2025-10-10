PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Wittlich (ots)

Am Donnerstag, den 09.10.2025 (zw. 7:30 - 18:10 h), kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz "Altes Gymnasium" in Bitburg. Der ordnungsgemäß geparkte, graue VW Passat der Geschädigten wurde nach bisherigen Erkenntnissen durch ein unbekanntes Fahrzeug touchiert und beschädigt. Der oder die Fahrer/in entfernte sich nach der Kollision unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Die Polizei Bitburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter den nachfolgenden Kontaktdaten zu melden:

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
Besuchen Sie uns auf "X": #BitBürgerpolizei

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich

