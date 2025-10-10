PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Sonderkontrolle der PI Bitburg im Grenzbereich zu Luxemburg

Bitburg - Grenzbereich Luxemburg (ots)

In den Abendstunden des 09.10.2025 führten Beamte der Polizei Bitburg unterstützt durch Beamte der Polizeiwache Gerolstein sowie der Polizei Luxemburg gemeinsam teilstationäre Verkehrskontrollen an wechselnden Örtlichkeiten im Grenzgebiet zu Luxemburg durch. Bei insgesamt sieben der Kontrollen waren die jeweiligen Fahrzeugführer nicht mehr verkehrstüchtig, hiervon vier aufgrund von Alkohol- und drei aufgrund von Betäubungsmitteleinfluss. Bei zwei weiteren Fahrzeugführern wurde festgestellt, dass diese nicht (mehr) im Besitz einer Fahrerlaubnis waren. In zwei weiteren Fällen konnten Trunkenheitsfahren durch die eingesetzten Kräfte verhindert werden.

In allen Fällen wurde die (Weiter-)Fahrt untersagt, sowie entsprechende Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. In den Fällen der unter Alkohol- oder Betäubungsmitteleinfluss stehenden Fahrzeugführer, wurden deren Führerscheine einbehalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
Besuchen Sie uns auf "X": #BitBürgerpolizei

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

