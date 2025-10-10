PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Itterbeck - Radfahrer stirbt vermutlich nach medizinischem Notfall

Itterbeck (ots)

Am Donnerstag, 9. Oktober, kam es gegen 16:45 Uhr an der Hauptstraße (L43) in Itterbeck zu einem tragischen Vorfall.

Ein 54-jähriger Radfahrer war dort auf dem Radweg aus Uelsen kommend in Richtung Itterbeck unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache das Gleichgewicht verlor und stürzte.

Zeuginnen und Zeugen leisteten sofort Erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Trotz umgehender Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein medizinischer Notfall ursächlich gewesen sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

