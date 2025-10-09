Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Klein Berßen - Pedelecs und E-Scooter aus Garage entwendet

Klein Berßen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (7. bis 8. Oktober) verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft auf bislang nicht bekannte Weise Zutritt zu einer Garage am Birkenweg in Klein Berßen. Aus der Garage entwendete sie zwei Pedelecs sowie einen E-Scooter. Der entstandene Schaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell