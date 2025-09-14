Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg (Bundesstraße 27): Auffahrunfall mit drei Leichtverletzten

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (13.09.2025) kam es gegen 12:30 Uhr auf der Heilbronner Straße, Höhe Schloss Marienwahl, stadteinwärts zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 52-jährige Fahrerin eines Skoda verlangsamte ihren Pkw aufgrund vor ihr stockenden Verkehrs. Ein nachfolgender 43-jähriger Fahrer in einem weiteren Skoda musste ebenfalls seinen Pkw verlangsamen. Beide Pkw kamen verkehrsbedingt zum Stillstand. Ein dahinter folgender 54-jähriger Fahrer eines Ford Transit erkannte die Situation und versuchte sein Fahrzeug abzubremsen. Ermittlungen zufolge rutschte der Lenker jedoch mit dem Fuß vom Bremspedal ab und geriet dabei versehentlich gegen das Gaspedal, wobei der Ford kurz beschleunigte und in der Folge auf den Skoda des 43-Jährigen auffuhr und diesen schließlich auf den Skoda der 52-Jährigen schob. Der 43-Jährige, dessen ebenfalls 43 Jahre alte Beifahrerin sowie die 52-Jährige zogen sich leichte Verletzungen zu, die vor Ort durch den Rettungsdienst ambulant versorgt wurden. Sowohl der Ford Transit als auch der Skoda des 43-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 20.000 Euro. Vor Ort befanden sich neben dem Rettungsdienst zudem Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell