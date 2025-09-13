PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Zwei leicht Verletzte nach Rotlichtunfall unter Alkoholeinfluss auf der B295 in Ditzingen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, 13.09.2025, um 01:10 Uhr kam es auf der B295 in Ditzingen zu einem Unfall mit zwei leicht Verletzten. Demnach befuhr der 22-jährige Fahrer eines Opel die Weilimdorfer Straße (B295) von Ditzingen in Richtung Stuttgart und überfuhr auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Feuerbach mutmaßlich die rot zeigende Lichtzeichenanlage. Die 54-jährige Fahrerin eines Mercedes fuhr ihrerseits von Stuttgart in Richtung Ditzingen und wollte nach links auf die Autobahn 81 in Richtung Stuttgart auffahren. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen, bei der ein 63-jährige Beifahrer und eine 55-jährige Beifahrerin des Mercedes leicht verletzt wurden. Sie kamen in ein umliegendes Krankenhaus. Die zwei weiteren Insassen des Mercedes im Alter von 17 und 26, die Fahrerin des Mercedes sowie der Opelfahrer wurden nicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt ca. 16.000 Euro. Die beiden eingesetzten Streifen konnten beim 22-jährigen Opelfahrer eine Alkoholbeeinflussung feststellen, weshalb er sich eine Blutentnahme unterziehen musste. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt und eine Anzeige unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

