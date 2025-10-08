PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - 36-Jähriger vor Festzelt schwer verletzt - Polizei sucht dringend Zeugen

Werlte (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 28. September, wurde ein 36-jähriger Mann schwer verletzt vor dem Festzelt auf der Werlter Kirmes aufgefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es im Bereich des Festgeländes zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Mann schwer verletzt wurde.

Was genau passiert ist, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Tatzeit liegt nach derzeitigem Stand zwischen 1:00 und 1:30 Uhr.

Da der Vorfall nachträglich zur Anzeige gebracht wurde, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht zum 28. September verdächtige Beobachtungen im Bereich des Festzeltes oder der näheren Umgebung gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 zu melden.

Jede noch so kleine Wahrnehmung kann für die Ermittlerinnen und Ermittler von Bedeutung sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 07:55

    POL-EL: Papenburg - Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

    Papenburg (ots) - Am Dienstag, 7. Oktober, kam es zwischen 17:00 und 17:15 Uhr auf dem Parkplatz des Combi-Marktes am Obenende zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines schwarzen Mercedes EQA hatte ihr Fahrzeug im hinteren Bereich des Parkplatzes, in der Nähe des dort aufgestellten EC-Automaten und neben dem Unterstand für Einkaufswagen, abgestellt. Als sie kurze Zeit später zurückkehrte, stellte sie eine ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 07:53

    POL-EL: Nordhorn - Radfahrer mit über zwei Promille verursacht Unfall

    Nordhorn (ots) - Am Dienstagabend, 7. Oktober, kam es gegen 20 Uhr auf dem Oorder Weg in Nordhorn zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer. Ein 39-jähriger Mann war mit seinem Fahrrad linksseitig auf dem Oorder Weg unterwegs, als er in der dortigen Unterführung mit einer 55-jährigen Radfahrerin kollidierte. Die Frau stürzte und wurde glücklicherweise "nur" leicht ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 07:49

    POL-EL: Meppen - Diesel aus Baustellenfahrzeug entwendet

    Meppen (ots) - Zwischen Montagnachmittag (6. Oktober) und Dienstagmorgen (7. Oktober) haben bislang unbekannte Täter auf einer Baustelle an der Esterfelder Stiege Dieselkraftstoff entwendet. Die Täter überwanden auf bislang unbekannte Weise den Bauzaun und zapften etwa 180 Liter Diesel aus einem dort abgestellten Kettenbagger ab. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931 / 9490 entgegen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren