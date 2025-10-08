Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - 36-Jähriger vor Festzelt schwer verletzt - Polizei sucht dringend Zeugen

Werlte (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 28. September, wurde ein 36-jähriger Mann schwer verletzt vor dem Festzelt auf der Werlter Kirmes aufgefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es im Bereich des Festgeländes zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Mann schwer verletzt wurde.

Was genau passiert ist, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Tatzeit liegt nach derzeitigem Stand zwischen 1:00 und 1:30 Uhr.

Da der Vorfall nachträglich zur Anzeige gebracht wurde, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht zum 28. September verdächtige Beobachtungen im Bereich des Festzeltes oder der näheren Umgebung gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 zu melden.

Jede noch so kleine Wahrnehmung kann für die Ermittlerinnen und Ermittler von Bedeutung sein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell