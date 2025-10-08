PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Diesel aus Baustellenfahrzeug entwendet

Meppen (ots)

Zwischen Montagnachmittag (6. Oktober) und Dienstagmorgen (7. Oktober) haben bislang unbekannte Täter auf einer Baustelle an der Esterfelder Stiege Dieselkraftstoff entwendet.

Die Täter überwanden auf bislang unbekannte Weise den Bauzaun und zapften etwa 180 Liter Diesel aus einem dort abgestellten Kettenbagger ab.

Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931 / 9490 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

