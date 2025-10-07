Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - 23-Jähriger auf offener Straße beraubt - Polizei sucht Zeugen

Papenburg (ots)

Am Montag, 6. Oktober, ist es gegen 13:30 Uhr in der Richardstraße in Papenburg zu einem Raubüberfall auf einen 23-jährigen Mann gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann zu Fuß in Richtung Hauptkanal unterwegs, als er im Bereich der Einmündung zur Dietrich-von-Velen-Straße von drei unbekannten Männern angesprochen und unvermittelt angegriffen wurde. Zwei Täter hielten ihn fest, während ihm die Bauchtasche entrissen wurde. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

In der entwendeten Tasche befanden sich unter anderem ein Mobiltelefon, Bargeld, persönliche Dokumente sowie eine EC-Karte. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief bislang ohne Erfolg.

Die drei Männer werden wie folgt beschrieben:

- alle männlich, mit südländischem Erscheinungsbild,

- bekleidet mit schwarzen Jacken der Marke North Face,

- einer der Täter war etwa 1,80 Meter groß und trug ein Tränentattoo auf der rechten Gesichtshälfte.

Die Polizei Papenburg bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder deren Aufenthaltsort geben können, sich unter der Telefonnummer 04961 / 9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell